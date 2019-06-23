Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Durmuş Ali Taştan'ın (82) cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke
ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Durmuş Ali
Taştan'ın (82) cansız bedeni bulundu.
İlçe merkezinde çocukları ile birlikte yaşayan Durmuş Ali Taştan
, Perşembe günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Taştan'ı aramaya çıkan çocukları, sonuç alamayınca jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Hem güvenlik güçlerinin, hem de mahallelinin aramaları sürerken, Becili Mahallesi'ndeki sulama göleti çevresinden kötü kokular gelince Taştan'ın çocukları bölgeye gitti. Burada yapılan aramada, Durmuş Ali Taştan'ın cansız bedeni bulundu.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taştan'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
- Mersin
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