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Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan alzheimer hastası Cemal Manay'ın (79), ormandaki 25 metrelik uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan alzheimer hastası Cemal Manay'ın (79), ormandaki 25 metrelik uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.
Simav'ın Güzelyurt Köyü'nde yalnız yaşayan Cemal Manay, perşembe akşamı eve dönmeyince komşuları meraklanıp, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Güzelyurt'a, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerinde desteğini alan ekiplerin çalışması sonucu Alzheimer hastası Manay'ın bu sabah saatlerinde, köyüne 100 metre mesafedeki Yar Mevkii'nde, 25 metrelik uçurumun kenarında cesedi bulundu. AFAD, jandarma ve köylülerin de yardımıyla bulunduğu yerden alınan Manay'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü


Güzelyurt, Jandarma, Simav, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:39 Kaynak: DHA
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