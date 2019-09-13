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Kayıp alzheimer hastası, ormanda bitkin halde bulundu

45 dakika önce

AMASYA'da 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Emin Çoban (85), jandarma ekiplerinin drone destekli arama kurtarma çalışması sonucu, Yeşil Yenice köyünde ormanlık alanda bulundu.

Kayıp alzheimer hastası, ormanda bitkin halde bulundu, System.String[]
AMASYA'da 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Emin Çoban (85), jandarma ekiplerinin drone destekli arama kurtarma çalışması sonucu, Yeşil Yenice köyünde ormanlık alanda bulundu. Bitkin haldeki yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Merkeze bağlı Yassıçal köyünde yaşayan alzheimer hastası Emin Çoban, 10 Eylül günü akşam saatlerinde evden çıkarak ormanlık alana gitti. Çoban'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ailenin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede gün boyu sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarından netice alamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Günün aydınlanmasıyla sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarına 4 asayiş, 1 jandarma timi ve AFAD ekipleri de katıldı. Ekipler drone ile havadan görüntü alarak, yaşlı adama dair iz bulmaya çalıştı. Yürütülen çalışmalarla, kayıp Emin Çoban, jandarma ekiplerince Yeşilyenice köyü ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban ailesi,  ekiplere teşekkür ederken, tedaviye alınan yaşlı adamın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Jandarma, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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