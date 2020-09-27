DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

İngiliz kadına cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik olarak yaşayan İngiltere vatandaşı A.H.L. (56), bir kadın arkadaşı ile gittiği otelin restoranında tanıştığı, Murat B.'nin (32) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Polis, A.H.L.'yi kucağında üst kata taşıyıp, odasına soktuğu otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenen Murat B.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, A.H.L. ile isteği üzerine birlikte olduğunu ileri süren Murat B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris'te Türk ile evli olan ve bir tur acentesinin internet sitesinden bilet satışı yapan İngiltere vatandaşı A.H.L., geçen 25 Eylül akşamı, Türk kadın arkadaşı H.İ. ile Uzunyalı mevkiindeki bir otelin altında bulunan restorana gitti. Deniz manzaralı restoranda yemek yiyip, içki içen iki kadın, bir süre sonra yan masalarında yemek yiyen iki erkekle tanışıp, sohbete başladı. Bir süre sonra Murat B., iki kadını kendi masalarına davet etti. Kadınlar da onların masasına geçti.

İddiaya göre, yemek sırasında Berşe'nin kendisine sarılması ve elle sarkıntılık yapmasından rahatsız olan A.H.L., masadan kalkıp, restoranın üst katındaki tuvalete yöneldi. Bu sırada arkasından giden Murat B.'yi, A.H.L.'nin elinden tutup, öptü, birlikte olmaya çalıştı. Murat B.'yi, kendisine direnen A.H.L.'ye tokat attı. Yarı baygın haldeki A.H.L.'yi kucağına alan Murat B.'yi, üst kattaki odasına çıkardı. Oda kapısına geldiklerinde kendine gelen A.H.L., içeri girmemek için direnip, kasığına yumruk atarak Murat B."den kurtulmaya çalıştı. Ancak, başaramadı. Murat B.'nin, zorla odaya soktuğu A.H.L., bir süre sonra dışarı çıkıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Alkolü olan A.H.L.'nin, psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu. A.H.L., polisteki ifadesinde, Murat B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, eşkalini verdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şikayet üzerine polis, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği ve otelde tatil yaptığı öğrenilen market işletmecisi Murat B.'yi gözaltına aldı. Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Murat B.'nin, A.H.L.'yi kucağına alıp, üst kattaki odasına taşıması ve oda kapısı önünde yaşananların güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Murat B."nin daha sonra odadan çıkan A.H.L.'nin peşinden gittiği anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olayın otelin güvenlik kamerası görüntüleri-Murat Beşer'in polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi (cep telefonu görüntüsü)Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu BURSA'da, geçen cuma günü kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Ünal Yörük (86), dün akşam saatlerinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde, uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük, cuma günü saat 22.00 sıralarında merkezden ayrıldı. Sabah kahvaltısı için Yörük'ün odasına giden çalışanlar, burada olmadığını fark etti. Yörük'ü bakım merkezi çevresinde bulamayan çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kendisinden haber alınamayan Yörük'ü bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerine, AFAD ve ANDA ekipleri de destek verdi. Yapılan araştırma ve izlenen güvenlik kameraları sonucunda jandarma ekipleri, Yörük'ün terminal minibüsüne bindiğini tespit etti. Yörük, jandarma ekipleri tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta otururken bulundu. Yörük, yaşlı bakım ve dinlenme evine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-ARŞİV -Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldıSemih ŞAHİN/BURSA, -

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Vestiyerin arkasındaki gizli odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, vestiyerin arka kısmından ulaşılan gizli odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurulan bir otomobilde de gümrük kaçağı cep telefonu ele geçiren ekipler, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan toplam 878 cep telefonuna el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ay içerisinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, bir vestiyerin arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi. Arama yapılan odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Ekiplerin, TAG Otoyolu'ndaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramalarda da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Her iki çalışmada toplam piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan gümrük kaçağı 878 cep telefonuna el koyan ekipler, konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.