Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

6 saat önce

DÜZCE'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu.

Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu, System.String[]

DÜZCE'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu.

Merkeze bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Albayrak'ı arayan ailesi, bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, bölgede dün arama çalışması başlattı. Aralıksız süren arama çalışmaları sonunda Albayrak bugün, Gölyaka'ya bağlı Taraş köyünde bir tarla içerisinde ölü bulundu.Mehmet Albayrak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Mehmet Albayrak, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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