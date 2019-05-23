Son Dakika Haberleri: Kayıp Alzheimer Hastası Yaşı Kadın Su Kuyusunda Bulundu

Kayıp Alzheimer Hastası Yaşı Kadın Su Kuyusunda Bulundu

4 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız (70), düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu.

Kayıp Alzheimer Hastası Yaşı Kadın Su Kuyusunda Bulundu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız (70), düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, 40 dakika süren kurtarma çalışmaları sonunda kuyudan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Memişkaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Besey Tıkız, saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Yaşlı kadını aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik korucusu ile yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonunda Besey Tıkız, mahalle yakınındaki bir su kuyusunda sağ olarak bulundu.

Yaşlı kadını kuyudan çıkarmak için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Besey Tıkız, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 40 dakika süren çalışmaları sonunda su kuyusundan çıkarıldı. Tıkız, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Besey Tıkız'ın genel sağlık durumunun yapılacak muayene ve tetkikler sonunda ortaya çıkacağı belirtildi. - Pazarcıkkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:05 Kaynak: DHA
AFAD, Pazarcık, Güncel
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