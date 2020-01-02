Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam aranıyor - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği Alzheimer hastası Azmi Bayar (86) için İlçe Emniyet, Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.



Çarşamba ilçesine bağlı Ordubaşı Mahallesi oturan Alzheimer hastası Azmi Bayar, dün evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Bayar'ın yakınları, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Azmi Bayar'ın bulunması için bölgede başta jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Ordubaşı Mahallesi ve Yeşilırmak kenarı başta olmak üzere başlatılarak sürdürülen arama çalışmalarına, vatandaşlar da eşlik ediyor.



Ekipler, arama çalışmalarını sürdürürken kayıp Alzheimer hastası Azmi Bayar'a ait bir ize ulaşamadı. Ordubaşı Mahallesi'ndeki camiden ve ilçe belediyesinden anons yapılarak, vatandaşların arama çalışmalarına destek vermesi istendi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği aramalarda çalışmaların, sürdüğü belirtilerek, konu ile alakalı olarak bilgisi olan veya kayıp Azmi Bayar'ı görenlerin en yakın muhtarlık, jandarma veya emniyet kolluk güçlerine haber vermesi belirtildi. - SAMSUN