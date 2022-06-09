Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Balıkesir'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Gündoğan Mahallesi'nde yıkılmış bina hafriyatında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarına gelen polis, yaptığı kontrolde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde, yaşamını yitiren kişinin 10 gün önce ailesince hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Mustafa Erdoğmuş olduğunu belirledi.
Erdoğmuş'un cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Balıkesir Atatürk Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR
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