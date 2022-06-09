Gündoğan Mahallesi'nde yıkılmış bina hafriyatında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarına gelen polis, yaptığı kontrolde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde, yaşamını yitiren kişinin 10 gün önce ailesince hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Mustafa Erdoğmuş olduğunu belirledi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

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