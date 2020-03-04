Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber - Son Dakika

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde 'kahvehaneye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, bir okulun bahçesinde otururken bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde 'kahvehaneye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, bir okulun bahçesinde otururken bulundu.


İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde 'kahvehaneye gidiyorum' diyerek evinden çıkan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Özlü'den haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu.


Kayınpederinin her gün sabah saatlerinde Pamukyazı köy kahvesine gidip, öğlen yemeği için eve geldiğini, ancak bugün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini aktaran damadı Hüseyin Güney, "Her gün gittiği kahvehaneden öğlen yemeği için gelen kayınbabam bugün eve gelmedi. Biz de jandarmaya haber verdik ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledik. En son Torbalı Çaybaşı yakınlarındaki bir eczanenin güvenlik kamerasından kıyafetlerini ve duruşunu kayınbabama benzettiğimiz birinin minibüse bindiğini gördük. Ancak mesafe çok uzak olduğu için minibüsün hangi yöne doğru gittiğinden emin olamadık" bilgisini verdi.


Okul bahçesinde otururken bulundu


Hüseyin Güney, Alzheimer hastası evli ve 3 çocuk babası olan kayınpederi Emin Özlü'yü bulmak için güvenlik güçlerinin yoğun uğraş verdiğini ve akşam saatlerinde Torbalı ilçe çıkışı Gaziemir yakınlarında bulunan bir okulun bahçesinde otururken bulunduğunu ifade etti. Özlü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu da son olarak sözlerine ekledi. - İZMİR

Torbalı, Sabah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği mültecilerin imdadına Türk askeri yetişti
Taksi şoförü aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, polis baskınında gözaltına alındı, 52 gün tutuklu kaldı Meksikalı milyarderin lüks yatına Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali yapıldı Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 02:59:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindirici haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]