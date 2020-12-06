Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

06.12.2020 21:35
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu, System.String[]

Zonguldak'ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Zonguldak'ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Beycuma beldesi Hacıali köyünde, Ş.V.'nin (65) Alzheimer hastası olduğu ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili olarak kayıp adamın bulunması amacıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda söz konusu yaşlı adamın Hacıali köyünden yaklaşık 6-7 km uzaklıkta bulunan ormanlık alan içerisinde olduğu tespit edildi. Kayıp Ş.V. ekiplerce ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edildi. - ZONGULDAK

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

Zonguldak, Jandarma, 112 Acil, Beycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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