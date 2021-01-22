Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı - Son Dakika

Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı

22.01.2021 17:57

Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone kullanılarak arandı.

Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone kullanılarak arandı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar'a bağlı Çimenözü Köyünde tek başına ikamet eden 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Duman'dan haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi. Yapılan çalışmada yaşlı adam son olarak ilçe merkezinde görüldü. Polis ve jandarma ekipleri yaşlı adamın köyüne yakın noktada arama çalışması başlattı. Ilıcak dere Karabodur mevkiinde kurtarma ekipleri drone yardımı ile arama tarama yaptı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir emareye rastlanmadı. Arama çalışmalarına katılan Nevzat Duman, babasının tek başına yaşadığını belirterek, "Sevilen bir insandı, kimseye düşmanlığı yoktu. Önceden evden çıkıp dönmediği olmadı" dedi.

Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı
Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı
Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı
Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı

Alzheimer, Niksar, Tokat, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Alzheimer hastasını dronla arandı - Son Dakika


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