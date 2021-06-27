Kayıp alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dün yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, alzheimer hastası Salim Erdinç'in (85) cansız bedenine ulaşıldı.

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıkan, Alzheimer ve tansiyon hastası Salim Erdinç, bir daha dönmezken, yakınları da kendisine ulaşamadı. Erdinç'in cep telefonunun şarjının bittiği sanılırken, aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ve UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi.Ekipler tarafından yapılan aramada Salim Erdinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olayla ligili soruşturma başlatırken, Erdinç'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Burdsa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

- Balıkesir