Son Dakika Haberleri: Kayıp alzheimer hastasının çayda cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Kayıp alzheimer hastasının çayda cesedi bulundu

Kayıp alzheimer hastasının çayda cesedi bulundu

37 dakika önce

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya'nın (90), Peri Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Kayıp alzheimer hastasının çayda cesedi bulundu, System.String[]

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya'nın (90), Peri Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Mazgirt ilçesinde oturan Alzheimer hastası Yusuf Sertkaya, önceki gün evden çıktı, ancak geri dönmedi. Yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı arama çalışmasından sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Çaışmaları kapsamında dün, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Peri Çayı'nda arama yaptı. Aramalarda, Yusuf Sertkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından Yusuf Sertkaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, Mazgirt, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:57 Kaynak: DHA
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