Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde dün akşam balık avlamak için 6 metrelik tekne ile Gediz Nehri'ne açılan amatör balıkçının cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Foça ilçesinde dün akşam balık avlamak için 6 metrelik tekne ile Gediz Nehri'ne açılan amatör balıkçının cansız bedeni bulundu.

Elde edilen bilgiye göre evli ve bir çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün akşam üstü 6 metrelik teknesi ile Gerenköy Mahallesi, Gedizağızı mevki'indeki Gediz Nehri'nin deniz ile birleştiği noktaya balık tutmaya gitti. Çiftçilikle uğraşan bir arkadaşı, amatör balıkçıyı telefonundan arayıp kendisini de almasını istedi. Arkadaşı, buluşmak için anlaştıkları iskelede uzun süre beklemesine rağmen Muharrem Sürücü'nün buluşma yerine gelmemesi nedeniyle tekrar telefon etti. Sürücü'nün telefonlarına cevap vermemesi üzerine, konuyu diğer arkadaşlarına bildirdi. Bölgeye gelen Sürücü'nün diğer arkadaşları amatör balıkçının teknesini içi boş halde çalışır vaziyette kendi etrafında dönerken buldu. Arkadaşları çevrede yaptıkları aramalarda arkadaşları Muharrem Sürücü'yü bulamayınca, durum jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik arama ve kurtama ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmalarına bazı köylüler de destek verdi. Arama çalışmalarında Sürücü'nün montu ve çizmesi karada bulundu. Ekipler yaptığı arama bölgesinde Muharrem Sürücü'nün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Sürücü'nün cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Gediz Nehri, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan'dan büyük skandal! Göçmenleri darp ettikleri anlar görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
00:05 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
00:04 Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Son Dakika
00:02 Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2019 - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]