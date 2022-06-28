Edinilen bilgilere göre, Hattuşa antik kentini ziyaret eden yabancı uyruklu kişi, Kral Kalesi mevkiinde kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği görevlileri harekete geçerek kayıp kadın turisti bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan çalımalar sonucu 69 yaşındaki kadın ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.

Kaynak: İHA

Boğazkale, Hisarcık, turist, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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