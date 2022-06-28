Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu

28.06.2022 13:15
Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hattuşa antik kentini ziyaret eden yabancı uyruklu kişi, Kral Kalesi mevkiinde kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği görevlileri harekete geçerek kayıp kadın turisti bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan çalımalar sonucu 69 yaşındaki kadın ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.

Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM

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Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu
Kaynak: İHA

Boğazkale, Hisarcık, turist, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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