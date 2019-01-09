Son Dakika Haberleri: Kayıp Anne Kız Olayında Palu Ailesi Gözaltına Alındı

Kayıp Anne Kız Olayında Palu Ailesi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kayıp anne kız olayında Palu ailesi gözaltına alındı 11 yıldır kayıp kadının anne, baba ve kardeşleri gözaltına alındıKOCAELİ - Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının olayıyla ilgili olarak Palu ailesinin 5 ferdi polis tarafından gözaltına alındı.

Kayıp anne kız olayında Palu ailesi gözaltına alındı
11 yıldır kayıp kadının anne, baba ve kardeşleri gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının olayıyla ilgili olarak Palu ailesinin 5 ferdi polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'nde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayı ile ilgili açılan dosya kapsamındaki kayıp anne ve kızının cesetlerinin bulunması için Körfez ilçesinde başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, Palu ailesi polis tarafından gözaltına alındı. Geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, kayıh Meryem Tahnal'ın İzmit ilçesi Karabaş mahallesi İskete Sokak'ta bulunan ailesine Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri eve gelerek Palu ailesinin yaşadığı evde aram başlattı. Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Polis, Anne, Palu, 3. Sayfa
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