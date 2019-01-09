Son Dakika Haberleri: Kayıp Anne- Kız Soruşturmasında, Palu Ailesinden 5 Kişiye Gözaltı (3) (Gözaltı Görüntüleri)

Kayıp Anne- Kız Soruşturmasında, Palu Ailesinden 5 Kişiye Gözaltı (3) (Gözaltı Görüntüleri)

26 dakika önce

GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİNE, MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİKörfez Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Havva, İsa, Fatih, Ayşe ve Harun Palu, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Kayıp Anne- Kız Soruşturmasında, Palu Ailesinden 5 Kişiye Gözaltı (3) (Gözaltı Görüntüleri), System.String[]
GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİNE, MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Körfez Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Havva, İsa, Fatih, Ayşe ve Harun Palu, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile fertlerine, evden çıkartıldıkları sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bir mahalleli, elindeki içi dolu poşeti, baba Harun Palu'ya vurarak, küfür etti. Araya giren polis, öfkeli vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

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