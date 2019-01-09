Kayıp Anne- Kız Soruşturmasında, Palu Ailesinden 5 Kişiye Gözaltı (3)

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TUNCER USTAEL VE EŞİ KOCAELİ'YE GETİRİLDİİstanbul'da bir televizyon kanalında canlı yayınlanan program sırasında gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, Kocaeli'ye getirildi.

TUNCER USTAEL VE EŞİ KOCAELİ'YE GETİRİLDİ



İstanbul'da bir televizyon kanalında canlı yayınlanan program sırasında gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, Kocaeli'ye getirildi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde önce sağlık kontrolünden geçirilen çift daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada araçtan indirildikleri sırada Asayiş Şube önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, Ustael çiftine tepki gösterdi.



Ustael çiftine tepki gösteren Bayram Temizel, "Bunlara yazıklar olsun. İnsanları perişan ettiler, insanlarda moral kalmadı. Bunların sülalesinin tutuklanması lazım. İnsanları kahretti. Adalet er ya da geç yerini buluyor. Hiç kimse böyle şeyler yapmasın" diye bağırdı.





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