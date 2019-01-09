Kayıp Anne- Kız Soruşturmasında, Palu Ailesinden 5 Kişiye Gözaltı (5)

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİKörfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu. Başsavcılık, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasını talep etti. Körfez Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı talebinin kabulüne karar verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçim Yasakları Resmi Gazete'de Yayımlandı! 31 Mart'ta Düğünler 18.00'den Sonra Yapılacak

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Çılgın Muhtar Adayı, "Her Hava Şartına Hazırım" Deyip Soğuk Suya Atladı

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu