Kayıp Anne- Kız Soruşturmasında, Palu Ailesinden 5 Kişiye Gözaltı (5)

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YAYIN YASAĞI GETİRİLDİKörfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu. Başsavcılık, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasını talep etti. Körfez Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı talebinin kabulüne karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:24 Kaynak: DHA
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