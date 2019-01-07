Kayıp Anne Kızı Arama Çalışmalarında Kemik Bulundu (2)
57 dakika önce
KAZIYA ARA VERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolduktan sonra cansız bedenleri Tütünçiftlik sahiline gömüldükleri iddia edilen Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal (8) ile ilgili yapılan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün için son verildi.
KAZIYA ARA VERİLDİ Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, 11 yıl önce kaybolduktan sonra cansız bedenleri Tütünçiftlik sahiline gömüldükleri iddia edilen Meryem
Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal (8) ile ilgili yapılan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün için son verildi. Kazı çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:45 Kaynak: DHA
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