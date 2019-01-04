Son Dakika Haberleri: Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı

Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı

2 saat önce İlandır

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, o yıl 35 yaşında olan Meryem Tahnal ile kızı 8 yaşında olan Melike Tahnal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü öne sürüldü.

Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, o yıl 35 yaşında olan Meryem Tahnal ile kızı 8 yaşında olan Melike Tahnal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü öne sürüldü. Bu iddia üzerine, bölgede iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tahnal, 11 yıl önce ortadan kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, geçen gün katıldığı televizyon programında, anne- kızın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini ileri sürdü. Bu iddianın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Köpeklerle yapılan arama çalışmalarının ardından bugün arazide, Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesetlerinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İkiz Bebek Annesi Doğa Rutkay, "Anayım Ben Ana" Paylaşımıyla Kendisini Tiye Aldı Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti

Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı 1 Yıldır Kayıp Olan Kızına, Canlı Yayında Kavuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:28:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]