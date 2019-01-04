Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı (2)
1 saat önce İlandır
KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı.
KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem
Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara daha sonra devam edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:07 Kaynak: DHA
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