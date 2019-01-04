Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı (2)

KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı.

KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara daha sonra devam edileceği öğrenildi.

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