Son Dakika Haberleri: Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı (2)

Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı (2)

1 saat önce İlandır

KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı.

Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı (2), System.String[]
KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine  bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara daha sonra devam edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:26 Kaynak: DHA

Kocaeli, Meryem, Körfez, Güncel
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