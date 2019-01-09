Son Dakika Haberleri: Kayıp Anne ve Kızı Olayına Yayın Yasağı Getirildi

Kayıp Anne ve Kızı Olayına Yayın Yasağı Getirildi

8 dakika önce

Kocaeli'de 11 yıldır kayıp olan anne ve kızının bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yayın yasağı getirildi.

Kayıp Anne ve Kızı Olayına Yayın Yasağı Getirildi, System.String[]
Kocaeli'de 11 yıldır kayıp olan anne ve kızının bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yayın yasağı getirildi.

Kocaeli'nde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayı ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, kayıp Meryem Tahnal'ın İzmit ilçesi Karabaş mahallesi İskete Sokak'ta bulunan ailesine Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri eve gelerek Palu ailesinin yaşadığı evde aram başlattı.

Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu İzmit'teki evlerinde, enişte Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustuel ise katıldıkları canlı yayında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayer Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Palu ailesinden 7 kişi, hastahane kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, Körfez Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın talebi ile Kocaeli Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla olayla ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada ile internet ortamında faaliyet gösteren medya kuruluşlarının konu ile ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınları yapmasının yasaklanmasına karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Körfez, Anne, Kocaeli, 3. Sayfa
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