Kayıp Anne ve Kızın Cesedini Arama Çalışmaları 4. Gününde Havadan Görüntülendi

Kayıp anne ve kızın cesedini arama çalışmaları 4. gününde havadan görüntülendi Çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildiKOCAELİ - Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmalarının 4. gününde herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

Kayıp anne ve kızın cesedini arama çalışmaları 4. gününde havadan görüntülendi

Çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildi



KOCAELİ - Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmalarının 4. gününde herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Çalışmaların yarın devam ettirileceği öğrenildi.

Kocaeli'nde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayı ile ilgili açılan dosya kapsamındaki kayıp anne ve kızının cesetlerinin bulunması için başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bir TV programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" demesi sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde iddia edilen alanda iş makineleri yardımıyla başlatılan kazı çalışmaları 4. Gününde devam etti. Geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan ve bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda dün toprak altından kemik parçası çıktı.

Bulunan kemik parçası incelenmek üzere polis ekiplerince çıkartılırken, çalışmalar bulunan kemik parçasının olduğu alanda yoğunlaştırıldı. Ekiplerin iş makineleri yardımı ile çıkartılan her toprak parçasının detaylıca incelendiği çalışmaların 4. gününde herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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