Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası - Son Dakika
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Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası

10.06.2022 17:31
Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde geçtiğimiz günlerde kaybolan ve bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bulunan İlknur Kuloğlu'nun verdiği ifadesinde, silah zoruyla kaçırıldığını söylediği iddia edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde geçtiğimiz günlerde kaybolan ve bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bulunan İlknur Kuloğlu'nun verdiği ifadesinde, silah zoruyla kaçırıldığını söylediği iddia edildi. Uzaklaştırma kararı bulunan muhtarı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ve boşanma aşamasında olan eşi İlknur Kuloğlu ile 8 Haziran tarihinde saat 01.30 sularında evden çıkarken görülmüşlerdi. Daha sonrasında yakınları tarafından haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Eşi İlknur Kuloğlu ile birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar Kuloğlu, gece dron ve köpeklerin sesini duyunca jandarmanın etraflarını çevirdiğini sandı ve yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli köyündeki eve gitti. Arazide ikiliye ait malzemeleri tespit eden jandarma ise, şüphelendiği evde yaptığı aramada İlknur Kuloğlu'nu buldu, muhtar Kuloğlu'nun ise av tüfeğini de alarak kaçtığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen İlknur Kuloğlu'nun vücudunda darp izlerine rastlandı. Kuloğlu daha sonrasında Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

8 Haziran günü saat 01.30 sularında Çan ilçe merkezindeki evinden boşanma aşamasındaki eşi muhtar İlker Mustafa Kuloğlu ile birlikte çıkarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen İlknur Kuloğlu, verdiği ifadesinde, uzaklaştırma kararı olan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve silah zoruyla kaçırdığını söylediği öğrenildi. Savcılık tarafından uzaklaştırma kararı verilen Köy Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu'nu arama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası
Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası
Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası
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Çanakkale'de kaybolan muhtarın eşi bulundu Çanakkale'de kaybolan muhtarın eşi bulundu Çan'da kaçak içki ele geçirildi Çan'da kaçak içki ele geçirildi
Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp aranan muhtarın, eşini silah zoruyla kaçırdığı iddiası - Son Dakika

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