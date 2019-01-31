Son Dakika Haberleri: Kayıp Arjantinli Oyuncu Emiliano Sala Nantes Maçında Anıldı
BBC

Kayıp Arjantinli Oyuncu Emiliano Sala Nantes Maçında Anıldı

42 dakika önce

Küçük bir uçakla İngiltere'ye gittiği sırada kaybolan Emiliano Sala'nın eski takımı Nantes'ın oyuncuları, Arjantinli golcünün kaybolmasından sonraki ilk maçta eski takım arkadaşlarını andı.

Kayıp Arjantinli Oyuncu Emiliano Sala Nantes Maçında Anıldı, System.String[]
Küçük bir uçakla İngiltere'ye gittiği sırada kaybolan Emiliano Sala'nın eski takımı Nantes'ın oyuncuları, Arjantinli golcünün kaybolmasından sonraki ilk maçta, genç oyuncuyu andı.

Nantes oyuncularının hepsi, Saint Etienne ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Sala'nın ismi yazılı formalar giyi.

Stade de la Beaujoire'deki maçtan önce Sala'nın Nantes formasıyla oynadığı maçlardan hazırlanan bir video gösterildi.

Her iki takımın oyuncuları da ısınma hareketleri yaptıkları sırada "On t'aime Emi- Seni seviyoruz Emi" yazılı tişörtler giydi.

Oyuncular, maç sırasında da umudu simgeleyen yeşil renkli pazupantlar taktı.

Maçın dokuzuncu dakikasında, oyun bir dakika durdu ve Emiliano Sala alkışlarla anıldı. Bu sırada Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic gözyaşı döktü.

Sala, 19 Ocak'ta Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye tranfer olmuş ve iki gün sonra yeni takımına katılmak için küçük bir uçakla yola çıkmıştı. Uçak havadayken radarda kayboldu ve henüz bulunamadı.

Cardiff City'nin Arsenal ile oynadığı maçta da Sala anıldı.





























BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:16 

Saint Etienne, İngiltere, Emiliano Sala, Nantes, Dünya
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