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Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2) - Son Dakika

Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2)

28.01.2021 10:16
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2)

CESEDİNİ ÇUVALA KOYUP ATMIŞSamsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldüren, cansız bedenini çuvala koyarak bir araziye bırakan Muharrem Coşkun (38) ifadesinde, olay günü yaşananları anlattı.

CESEDİNİ ÇUVALA KOYUP ATMIŞ

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldüren, cansız bedenini çuvala koyarak bir araziye bırakan Muharrem Coşkun (38) ifadesinde, olay günü yaşananları anlattı. Terme ilçesi sahilinde Arzu Aygün ile buluştuklarını anlatan Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.


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Muharrem Coşkun, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2) - Son Dakika


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