Kayıp Aşçının Cansız Bedeni Bulundu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ailesinin 1 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu aşçı Hakkı Kahraman (49), Kocaçay'da ölü bulundu.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ailesinin 1 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu aşçı Hakkı Kahraman (49), Kocaçay'da ölü bulundu.



Tavşanlı'da özel şirkette aşçı Hakkı Kahraman, yaklaşık 1 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi, Kahraman'ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis çalışmalarını sürdürürken, bugün Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi'nden geçen Kocaçay'da erkek cesedi görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 1 aydır aranan Hakkı Kahraman'a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- Tahya

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