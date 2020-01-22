Kayıp Asiye evine döndü, arama sonlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Asiye evine döndü, arama sonlandırıldı - Son Dakika

Kayıp Asiye evine döndü, arama sonlandırıldı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Asiye Sezer'in (29), aramaların sürdüğü sırada evine dönmesiyle çalışmalar sonlandırıldı.

Kayıp Asiye evine döndü, arama sonlandırıldı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Asiye Sezer'in (29), aramaların sürdüğü sırada evine dönmesiyle çalışmalar sonlandırıldı.

Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer, iddialara göre 2 gün önce yıkadığı halıyı asmak için evine yakın bir noktaya gitti.  Ardından kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Sezer için Jandarma ve AFAD ekipleri  arama çalışması başlattı. Bugün devam eden aramalar sırasında Asiye Sezer'in evine döndüğü ortaya çıktı. Eşi Muzaffer Sezer'in jandarmaya bilgi vermesinin ardından arama çalışması sonlandırıldı. Sağlık kontrolü için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezer'in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.


Fındıklı, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
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