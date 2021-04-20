'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU - Son Dakika

'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU

20.04.2021 18:03

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddialarının ardından Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının işleme konulduğunu belirtip, belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddialarının ardından Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının işleme konulduğunu belirtip, belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Üzerinde kaybolmasına karşı çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında telef oldu. Aradan geçen süre içerisinde hibe 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız savcılığa verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 adet atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

İBB: TESLİM EDİLDİ

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, atların 50'şerli gruplar halinde gönderiminin yapıldığını kaydederken, şöyle denildi:

"Sevkiyat 50'şerli gruplar halinde iki seferde tamamlanmıştır. Bir sevkiyatta taşınır işlem fişini Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğer sevkiyatta ise Dörtyol Belediyesi Memuru Ferhat Erkin imzalayarak sevki yapılan hayvanları teslim almışlardır. Bu noktadan sonra 100 atın mülkiyeti ve sorumluluğu Dörtyol Belediyesi'ne geçmiştir."

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DURMAZ: İSTİFASI İŞLEME KONULDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Durmaz, "İstanbul BŞB'den aldığı atlar nedeniyle, adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn. Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU
'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU
'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU
'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KAYIP ATLAR' İDDİASI SONRASI MHP, DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASINI İŞLEME KOYDU - Son Dakika


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