Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş - Son Dakika

HATAY'ın Dörtyol ilçe Belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle açılan soruşturmada memurluktan çıkarılması istenen Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, konuya ilişkin savunmasını verdi. Yıldız, savunmasında, "Böyle bir at talebi tarafımdan veya müdürlüğümüzce yapılmamıştır. Atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş. Normal koşullarda bu talep yazısını müdürlüğümüz yazması gerekirdi" dedi.

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" dedi.