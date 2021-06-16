Üye Girişi
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş - Son Dakika

Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş

16.06.2021 11:36
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş, System.String[]

HATAY'ın Dörtyol ilçe Belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle açılan soruşturmada memurluktan çıkarılması istenen Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız,...

HATAY'ın Dörtyol ilçe Belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)  hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle açılan soruşturmada memurluktan çıkarılması istenen Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, konuya ilişkin savunmasını verdi. Yıldız, savunmasında, "Böyle bir at talebi tarafımdan veya müdürlüğümüzce yapılmamıştır. Atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş. Normal koşullarda bu talep yazısını müdürlüğümüz yazması gerekirdi" dedi.

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. 'KAYBOLDU' İHBARIBelediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C.'nin, iddiaya göre, belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99 at ise Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi. Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre sonra A.E. ve C.C., İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayıp, atların kaçtığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler ise kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra tutanak tuttu. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNE MEMURLUKTAN ÇIKARMA İSTEMİOlayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçeyle bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız hakkında, görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma açtı. Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve belgelerin yer alması da eklendi. Soruşturma kapsamında; kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yaparak görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi yani görevi ihmal şeklinde suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek kasten işlediğinin tespit edildiği kaydedildi. Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' gerekçesiyle memurluktan çıkarma ile cezalandırılması istendi. 'ATLARLA İLGİLİ TALEBİM OLMADI'Yıldıray Yıldız, 8 iş günü içerisinde istenen savunmasını tamamlayarak, Dörtyol Belediyesi'ne teslim etti. Atlarla ilgili herhangi bir talebi ve dahli olmadığını ve herhangi bir teslim almasının da söz konusu olmadığını savunmasında anlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Bu hususta herhangi bir imzam da yoktur. Dolayısıyla İBB'den gelen atlarla ilgili şahsımın herhangi bir görevi ihmal ettiği hususu söz onusu olamaz. İlgili talep yazısını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli ve müdürü hazırlayarak imza etmiş en son Belediye Başkanı Fadıl Keskin imzalayarak İBB'ye gönderilerek atlar talep edilmiştir. Normal koşullarda böyle bir talep yazısını Veteriner İşleri Müdürlüğü yazması veya talep değerlendirmesi yapması gerekirdi. Dolasıyıyla böyle bir at talebi tarafımdan veya müdürlüğümüzcü yapılmamıştır."Soruşturmada memurluktan çıkarılması istenmesiyle savunmasını veren Yıldız hakkındaki son kararı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek.

Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş
Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş

Yıldıray Yıldız, Veteriner, Hisarcık, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:14:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp atları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement