Kayıp avcıdan acı haber geldi - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de oturan ve Burdur'da yaşayan kardeşiyle birlikte Yeşilova ilçesi Güney Mahallesi'ndeki dağlık alana avlanmaya giden avcı, sabaha karşı gölet kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, Burdur ili Yeşilova ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'de yaşayan Ahmet Tokcan ile Burdur'un Yeşilova ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Nuri Tokcan, Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi'nde buluşarak avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra birbirinden ayrılınca dağlık alanda kaybolan kardeşler, bir birinden haber alamayınca Nuri Tokcan eve döndü. Kardeşi Ahmet Tokcan'ın eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulunan Nuri T., Jandarma ekipleri ile birlikte kardeşini aramaya çıktı.

Jandarma ekipleri arazinin büyük olması üzerine Denizli ve Burdur ilinden Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verdi. Her iki ilden çıkış yapan arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına başlamıştı. Kayıp avcı Ahmet Tokcan'dan acı haber geldi. Ahmet Tokcan'ın cansız bedeni Güney ilçesi üzerindeki sulama göledine yakın alanda bulundu.

Jandarma ekipleri bölgeyi kontrol altına aldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir seyahat firmasında şoför olarak çalışan Ahmet Tokcan'ın soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Tokcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. - DENİZLİ