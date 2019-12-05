Kayıp avukat aramaya devam ediliyor (2)
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ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİEdirne'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamayınca havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Edirne'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamayınca havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sulama kanalında, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ise iz köpeği ve drone ile çevrede arama yaptı. Aramaları, Taşdelen'in ailesi de takip etti. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği bildirildi.
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