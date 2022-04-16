Kayıp avukatın eşine 1 milyon 250 bin TL para ve hapis cezası (2) - Son Dakika
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Kayıp avukatın eşine 1 milyon 250 bin TL para ve hapis cezası (2)

16.04.2022 13:24
Kayıp avukatın eşine 1 milyon 250 bin TL para ve hapis cezası (2)

'BENZER NİTELİKTEKİ 3 DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI'Hülya Ünal'ın avukatı Ahmet Deha İmal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, eşinin kaybolmasından sonra çocuklarıyla bir başına kalmış, çok büyük zorluklar ve acılar yaşamıştır.

'BENZER NİTELİKTEKİ 3 DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI'

Hülya Ünal'ın avukatı Ahmet Deha İmal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, eşinin kaybolmasından sonra çocuklarıyla bir başına kalmış, çok büyük zorluklar ve acılar yaşamıştır. Müvekkilim aleyhine, eşinin kaybolmasından sonra benzer nitelikte 2 hukuk, 1 ceza davası daha açılmış ve bu davalar lehimize sonuçlanmıştır. Ancak Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu verilen varsayıma dayalı kararın, ceza hukukunun ana prensibi olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesini açıkça ihlal ettiğini düşünüyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra kararı üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Davut CAN/ İZMİR,


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Deha, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp avukatın eşine 1 milyon 250 bin TL para ve hapis cezası (2) - Son Dakika


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