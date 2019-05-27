Kayıp avukatın hayatından endişe ediliyor
2 saat önce
DENİZLİ Barosu'na kayıtlı avukat Burhan Ünal'dan (52) 17 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:50 Kaynak: DHA
DENİZLİ Barosu'na kayıtlı avukat Burhan Ünal'dan (52) 17 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. En son evden çıktıktan sonra çocuğunu okula bırakan Ünal'ın otomobili, Pamukkale
ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Merkezefendi
ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası avukat Burhan Ünal, 17 Nisan'da evinden çıkıp çocuğunu okula bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Burhan Ünal'ın aracı ise Pamukkale Üniversitesi
üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Cep telefonunu da otomobilde bırakan Ünal'ın arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamazken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
- Denizli
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