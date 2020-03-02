Kayıp babasının cesedini buldu - Son Dakika
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Kayıp babasının cesedini buldu

6 saat önce

Kayıp babasının cesedini bulduDENİZLİ'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.

Kayıp babasının cesedini buldu

DENİZLİ'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.

Merkezefendi ilçesinin İlbade Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası emekli Muharrem Bakan, 14 Şubat günü sabah saatlerinde kağıt toplamak için evden çıktı. Bakan'dan bir daha haber alamayan yakınları, endişelenerek aramaya çıktı. Bir ize rastlayamayan Bakan'ın yakınları, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Bakan için arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri 17 gündür arama çalışmalarına devam ederken, Bakan'ın ailesi de çalışmalara katıldı. Bugün akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde Ellez Deresi mevkiinde arama yapan Muharrem Bakan'ın oğlu Adem Bakan (45), dere kenarında babasının cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Bakan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıp babasının cesedini buldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:20 Kaynak: DHA
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