Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor
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SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:13 Kaynak: DHA
SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.
21 Mayıs'ta Kumkapı sahilinden 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'un geri dönmemesi üzerine ailesi, Sahil Güvenlik'e başvurdu. Sahil Güvenlik, AFAD
ekipleri ve deniz polisinin de desteğiyle kayıp balıkçıyı arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken kendisinden bir ize ratlanmadı. Dalgıç ekiplerinin yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.
- Sinop
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