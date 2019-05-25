Son Dakika Haberleri: Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor

Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor

1 saat önce

SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor, System.String[]
SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.
21 Mayıs'ta Kumkapı sahilinden 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'un geri dönmemesi üzerine ailesi, Sahil Güvenlik'e başvurdu. Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri ve deniz polisinin de desteğiyle kayıp balıkçıyı arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken kendisinden bir ize ratlanmadı. Dalgıç ekiplerinin yanısıra  Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi. 


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:13 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
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