Kayıp balıkçı, 6 gündür aranıyor
4 saat önce
SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:37 Kaynak: DHA
SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.
Kumkapı sahilinden 21 Mayıs'ta 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'un geri dönmemesi üzerine ailesi, sahil güvenliğe başvurdu. Sahil güvenlik, AFAD
ekipleri ve deniz polisinin de desteğiyle kayıp balıkçıyı arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken, kendisinden bir ize ratlanmadı. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.
- Sinop
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