Son Dakika Haberleri: Kayıp balıkçı, 6 gündür aranıyor

Kayıp balıkçı, 6 gündür aranıyor

4 saat önce

SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

Kayıp balıkçı, 6 gündür aranıyor, System.String[]
SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor. 
Kumkapı sahilinden 21 Mayıs'ta 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'un geri dönmemesi üzerine ailesi, sahil güvenliğe başvurdu. Sahil güvenlik, AFAD ekipleri ve deniz polisinin de desteğiyle kayıp balıkçıyı arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken, kendisinden bir ize ratlanmadı. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra  Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi. 


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:37 Kaynak: DHA
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