Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçı 7 Gündür Bulunamadı

Kayıp Balıkçı 7 Gündür Bulunamadı

55 dakika önce

BALIKESİR'de, geçen salı sabahı kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Balıkçı 7 Gündür Bulunamadı, System.String[]
BALIKESİR'de, geçen salı sabahı kayıkla balık avına çıktığı  Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmaları sürüyor.

Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla 12 Şubat Salı günü saat 09.00 sıralarında, Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. Ava çıkılan 3 kayıkla bir süre sonra geri dönen diğer balıkçılar, en son ağ toplarken gördükleri Birol Dayı'nın geri dönmediğini fark etti. İhbarla bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Birol Dayı için 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen aramada ise kayığı bulundu, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugünkü çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, Çanakkale Sualtı Deniz Polisi, Bandırma 911 Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katılırken, kayıp balıkçının arkadaşları ise 25 kayıkla göle açılarak arama çalışmalarına katkı sağladı. Ancak arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:00 Kaynak: DHA

Manyas, Manyas Gölü, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçı 7 Gündür Bulunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]