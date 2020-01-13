KAYIP BALIKÇILAR İÇİN 30 BALIKÇI TEKNESİ ARAMALARA KATILDI - Son Dakika
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KAYIP BALIKÇILAR İÇİN 30 BALIKÇI TEKNESİ ARAMALARA KATILDI

7 saat önce

DHA ekibi balıkçı teknesinde Kilyos açıklarındaki aramaları takip ettiHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KAYIP BALIKÇILAR İÇİN 30 BALIKÇI TEKNESİ ARAMALARA KATILDI, System.String[]

DHA ekibi balıkçı teknesinde Kilyos açıklarındaki aramaları takip etti

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı tekneleri ile gönüllü olarak katıldı.

ÇALIŞMALARDA 4'ÜNCÜ GÜN

Kilyos açıklarında geçtiğimiz cuma günü Glard-2 isimli Rus tanker gemisi ile çarpışan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan 3 balıkçı için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların ikinci gününde Türkmenistan uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp iki balıkçı için de arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaların 4'ncü günüde aramalara yaklaşık 30 balıkçı tekneleri ile gönüllü olarak katıldı. Balıkçılar kazanın olduğu alanda trol atarak arama çalışmalarına destek veriyor.

"BOĞAZ AĞZI OLDUĞU İÇİN ÇOK FAZLA AKINTI VAR"

Çalışmalara gönüllü olarak katılan Kaptan Metin Kurşun yapılan seferberlikle ilgili olarak, "Genelde böyle hadiseler olduğu zaman birleşebiliyoruz. Yardımda bulunabiliyoruz. Bu mesleği yapan herkes birbirini uzaktan yakından tanır. Kayıp kişiler de yakın tanıdıklarım oldukları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Boğaz ağzı olduğu için çok fazla akıntı var. Teknenin battığı yerde değil de etrafında belki kayıpları bulabiliriz diye trol ağaları ile dipte arama yapıyoruz. Dün telsizle anons edildi. Bugün için arama yapılacağı herkese söylendi. Sağ olsun herkeste arama çalışmalarına katıldı" dedi. Çalışmalara batan tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun da katıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği dün akşam arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edilmektedir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir" denilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Açılan teknelerden detaylar

-Teknelerin trol atması

-Telsiz konuşmaları

-Çalışmalara katılan çevredeki tekneler

-Muhabir Anonsu

-Metin Kurşun

-Genel ve Detay


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
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