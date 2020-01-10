Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi

6 saat önce

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 6 kişinin bulunduğu tekne battı.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 6 kişinin bulunduğu tekne battı. Kaybolan 3 kişinin arama çalışması havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda sabah 06.30 sıralarında Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Çarpışma sırasında bölgede olan balıkçılar batan teknede bulunan 3 kişiyi kurtarıp, İhbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan arama çalışmalar ise, havadan helikopter ile görüntülendi.

Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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