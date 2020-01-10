Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi - Son Dakika

Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi
6 saat önce
İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.
(İHA)
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