Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçının 9 Gün Sonra Cesedi Bulundu

Kayıp Balıkçının 9 Gün Sonra Cesedi Bulundu

29 dakika önce

Kayıp balıkçının 9 gün sonra cesedi bulunduBALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 12 Şubat tarihinde balık avlamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı'nın cesedine ulaşıldı.

Kayıp balıkçının 9 gün sonra cesedi bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 12 Şubat tarihinde balık avlamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı'nın cesedine ulaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri; 7 dalgıç ve 1 bot, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı devriyeleri, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinden; 5 dalgıç, Balıkesir İtfaiye Müdürlüğünden; 5 dalgıç ve 2 bot, Balıkesir AFAD'tan; 4 personel ve 1 bot, Balıkesir AKUT ve bölgedeki balıkçıların katılımıyla Manyas Gölü ve çevresinde yapılan aramalar sonucunda Birol Dayı'nın cesedi bulundu. Kayıp balıkçının en son görüldüğü yer olan Hamamlı Mahallesi açıklarında batan kayığın altında çamura saplanmış olarak bulunan Birol Dayı'nın cesedi Kocagöl balıkçı barınağına oradan da Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:25 Kaynak: İHA

Balıkesir, Manyas, Yerel
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