Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor - Son Dakika

Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor

11.11.2020 12:21
Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinde bulunan Volkan Vural'ın babası Ahmet Vural, Mersin'de oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinde bulunan Volkan Vural'ın babası Ahmet Vural, Mersin'de oğlundan gelecek haberi bekliyor. Baba Vural, "Bir an önce sağ mı değiller mi öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.50 sıralarında Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesinin çarpışması sonucu, balıkçı teknesi alabora oldu. Haber alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede bulunanların pazartesi günü öğleden bu yana bölgede avlandığı öğrenildi. 200 metre uzunluğa sahip dev tanker gemisinin önce çarpmayı fark etmediği, anonslar üzerine durduğu belirtildi. 'Polat Bey1' isimli balıkçı teknesinde Metin B., Volkan Vural, Fevzi Y., Recep ve yabancı uyruklu 1 kişinin olduğu öğrenilirken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

"Bir an önce sağ mı değiller mi öğrenmek istiyoruz"

Balıkçı teknesinde bulunan Volkan Vural'ın babası Ahmet Vural, Mersin Balıkçı Barınağında oğlundan ve diğer mürettebattan gelecek haberi bekliyor. Olayla ilgili konuşan Vural, "Pazartesi öğleden sonra avlanmaya çıkmışlardı. O saatten beri aynı bölgede avlanıyorlardı. Gece saatlerinde kaptan anons yapmış. Yaptıktan sonra da tanker gemisi çarpmış. Ondan sonra haber alamadık. Bölgede zaten gırgır gemisi varmış, ilk o yardıma gitmiş. Onlar bölgeye gittiklerinde kimseyi görememişler. Tanker gemisi vurduktan sonra baya gidip boşa atmış. Büyük ihtimal fark etmemiş. Gırgır teknesi anons yapınca durmuş. İçinde oğlumla birlikte 5 kişi var. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda yetkililere çağrı yapacak bir durum yok. Bir an önce sağ mı değiller mi öğrenmek istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor
Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor
Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor
Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor
Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor

Volkan Vural, Yunanistan, Karataş, Tanker, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp balıkçının babası oğlundan gelecek haberi bekliyor - Son Dakika


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