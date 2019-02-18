Son Dakika Haberleri: Kayıp Balıkçının Cansız Bedeni Sahilde Bulundu

Kayıp Balıkçının Cansız Bedeni Sahilde Bulundu

1 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, dün balık avlamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kamil Şakar (60), Zeytinalanı Sahili'nde ölü bulundu.

Kayıp Balıkçının Cansız Bedeni Sahilde Bulundu, System.String[]
İZMİR'in Urla ilçesinde, dün balık avlamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kamil Şakar (60), Zeytinalanı Sahili'nde ölü bulundu.

Urla'da yaşayan ve balık tutmak için dün sabah saatlerinde evden çıkan amatör balıkçı Kamil Şakar'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, bugün öğle saatlerinde Şakar'a ait tekneyi Zeytinalanı Sahili açıklarında pervanesi ağlara takılmış halde buldu. Bölgede araştırma yapan ekipler, Şakar'ın cansız bedenini yine aynı sahilde karaya vurmuş halde buldu. Şakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

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