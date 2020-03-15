Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, teknesiyle denize açılan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, teknesiyle denize açılan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün Bozcaada'da teknesiyle balık avlamaya çıkan Tamer Taşören'den (65), uzun süre haber alınamadı. Ailesi ve yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ekipler, Bozcaada açıklarında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Karakoluna Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne ihbarı geldi.


Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin karaya vurduğu Çayır Plajı'nda balık adamlarla çalışma başlattı. Plajın ilerisinde talihsiz balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları inceleme çalışmalarının ardından Taşören'in cenazesini Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırdı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 04:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]