Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Son Dakika

Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

7 saat önce

Sarıyer Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi, System.String[]

Sarıyer Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken, 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir balıkçının cenazesi bulunmuştu.


Ekiplerin çalışmaları sonucu bugün ikinci balıkçının cansız bedenine de ulaşıldı. Yaklaşık 70 metre derinlikten çıkartılan İlyas Domaç'ın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Cenaze burada savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Adli Tıp, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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