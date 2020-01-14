Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika

Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

6 saat önce

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi, System.String[]

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir balıkçının cenazesi bulunmuştu. Ekiplerin çalışması sonucu bugün ikinci balıkçının cansız bedenine de ulaşıldı. Yaklaşık 70 metre derinlikten çıkartılan İlyas Domaç'ın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Cenaze burada savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Domaç'ın cesedi akşam saatlerinde cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna getirildi.

(İHA)

İstanbul, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
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