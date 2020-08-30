Kayıp balıkçının cesedi 6 ay sonra kıyıya vurdu - Son Dakika

- Kayıp balıkçının cesedi 6 ay sonra kıyıya vurdu

6 ay önce baraj gölünde kaybolmuştu

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde baraj gölünde balık tutmak için teknesi ile açıldıktan sonra kaybolan ve yapılan aramalarda bulunamayan kayıp balıkçıya ait olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi kıyıya vurmuş bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'da bulunan Kemer Baraj Gölü kenarında küçük bir balıkçı işleten Önder Gülhan (45), 16 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında yanında bulunan üç arkadaşı ile baraj gölünde gezintiye çıkmıştı. Bir süre gölde tekne ile gezen Gülhan, arkadaşlarını kıyıya bıraktıktan sonra bu sefer balık tutmak için teknesiyle göle açılmıştı. Akşam eve dönmeyen ve kendisinden haber alamayan Gülhan'ın yakınları, İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istemişti. Ekipler kayıp balıkçıyı bulmak için arama ve kurtarma çalışması başlatmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü'nden gelen uzman dalgıçların yanı sıra havadan da jandarma helikopteriyle yapılan ve 21 gün süren arama çalışmalarında Gülhan'a ulaşılamazken arama çalışmalarına son verilmişti.

Bugün sabah kıyıya vurmuş şekilde bulundu

Bugün sabah saatlerinde Akyaka Mahallesi'ndeki zeytinliğini baraj gölünden sulamak için bahçesine gelen bir vatandaş, kıyıda yüzüstü yatar vaziyette erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Kıyıya vuran erkek cesedinin bundan yaklaşık 6 ay önce kaybolan kayıp balıkçı Önder Gülhan'a ait olduğu tahmin edilirken, kesin sonucun yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.